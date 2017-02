Die Königlichen mit dem deutschen Weltmeister in der Schaltzentrale besiegten im Achtelfinal-Hinspiel den SSC Neapel 3:1 (1:1) und haben damit für das Rückspiel am 7. März im Stadio San Paolo alle Trümpfe in der Hand. Zudem darf der spanische Rekordmeister weiter davon träumen, als erster Verein den Titel in der Königsklasse erfolgreich zu verteidigen.