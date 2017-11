Champions League Kein Ende der BVB-Krise: Nach 1:2 Champions-League-Aus besiegelt

Bosz unter Druck

Ob sich die Borussia (2 Punkte) mit der Europa League trösten darf, entscheidet sich nun erst am letzten Gruppenspieltag am 6. Dezember. Dann tritt Dortmund bei Real Madrid (10 Punkte) an, Tottenham (13) empfängt APOEL Nikosia (2). Nach der erneuten Niederlage werden sich die Diskussionen um Bosz noch verschärfen, das brisante Revierderby am Samstag gegen den FC Schalke 04 an gleicher Stätte könnte schon ein Endspiel um den Job für den glücklosen Niederländer sein.