In der "Königsklasse" ist neben den geplanten Partien von Borussia Dortmund (gegen Legia Warschau) und Bayer Leverkusen (gegen ZSKA Moskau) auch das Nachholspiel von Borussia Mönchengladbach angesetzt. Eigentlich sollten die "Fohlen" ja schon am Dienstagabend gegen Manchester City spielen. Allerdings wurde die Partie wegen starker Unwetter in Manchester nicht einmal angepfiffen. Das Nachholspiel findet nun also einen Tag später statt.