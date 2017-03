Der Oberbayer als höchster Mann im Staate FC Bayern neben Karl-Heinz Rummenigge, dem Vorstandsvorsitzenden. Deren Verschiedenheit, deren freundschaftliche Symbiose prägt den Verein seit Jahrzehnten.

2014 war Hoeneß wegen Steuerhinterziehung zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden, er kam nach der Hälfte der Zeit auf freien Fuß, arbeitete als Freigänger bei Bayern. Doch was macht Hoeneß seit Ende November? Ist er wirklich wieder ganz der Alte? Die Antwort: ja und nein.

Einerseits hat er die Dinge rund um seinen Verein wieder an sich gerissen, spricht mit allen und jedem. Beinahe jedes Spiel seiner Basketballer verfolgt er live vor Ort. Die neue Halle in München, ursprünglich von Platzhalter Karl Hopfner verworfen, als Hoeneß im Gefängnis saß, wird gebaut. Darauf einigte sich Hoeneß mal eben mit Red-Bull-Chef und Milliardär Dietrich Mateschitz. Ein Deal unter Männern, unter Machern.

Stichwort Stallgeruch

Hoeneß’ wichtigstes Projekt im Fußball ist das neue Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) im Norden von München, das im Sommer fertiggestellt werden soll. Bayern hat Hermann Gerland, seit ewigen Zeiten Co-Trainer und ein Fan-Hero, zum sportlicher Leiter ausgerufen. Was ganz klar auf Hoeneß zurückzuführen ist. Gerland hat Stallgeruch. Beide sind Bauchmenschen, keine Akademiker. Und wer Hoeneß kennt, weiß, dass er sich Max Eberl, mit dem er gut kann, als neuen Sportdirektor vorstellen kann.

Stichwort Stallgeruch. Der Ex-Spieler bei Bayern, pflegt einen engen Draht zu Hoeneß, zur "Seele des Vereins", wie man in München sagt. Der Gladbacher Sportdirektor ist Favorit auf den vakanten Posten. Hoeneß muss sich entscheiden: Sucht er den nächsten Christian Nerlinger, mehr Teammanager als Sportdirektor, oder tatsächlich den nächsten Hoeneß? Einen Autodidakten, der sich wie er selbst ab 1979 als ehemaliger Spieler hocharbeitet? Das ist die momentan wichtigste Personalentscheidung.

Abteilung Attacke schlummert

Bei Spielertransfers spricht Hoeneß mit, muss sie als Aufsichtsboss ab einer Summe von 25 Millionen Euro absegnen. Ohne ihn geht nichts bei Bayern.

Und warum er sich verändert hat? Die Haft habe ihn geprägt, gibt er zu, er sei nun "gelassener", rege sich "nicht mehr so schnell auf". Die Abteilung Attacke schlummert, ganz erloschen ist sie noch nicht. Als er Verfolger RB Leipzig als "Feind" ausrief, entschuldigte er sich rasch für die Wortwahl.

Er will ein "Kümmerer" (O-Ton) sein, trifft sich alle zwei, drei Monate mit Mitgliedern, die ausgelost werden. "So weiß ich, was an der Basis los ist." Über Politik reden, sich in Talkshows setzen wie einst, das macht er nicht mehr, "weil ich weiß, dass ich eine Schwachstelle habe, die nicht wegzudiskutieren ist". Es sprach: der neue Hoeneß.