AS Monaco

Die Franzosen entschieden das Achtelfinale gegen Pep Guardiolas Manchester City für sich. Überraschend? Nur auf den ersten Blick. "Eine nervige Mannschaft", sagt Reif zur AZ. "Die sind nicht umsonst Tabellenführer in Frankreich", meint Helmer: "Ein Team mit viel Power nach vorne, das aber defensiv nicht so stark ist." Stimmt: Insgesamt sechs Gegentreffer musste Monaco in den beiden Duellen gegen City hinnehmen. Trotzdem: "Nicht der leichteste Gegner", wie Helmer betont.

Leicester City

Den sieht der frühere Bayern-Kapitän im englischen Meister Leicester, der Spaniens Topklub FC Sevilla aus dem Wettbewerb warf. "Als Mannschaft ist Leicester überragend, aber spielerisch können sie mit Bayern nicht mithalten", sagt Helmer. Auch für Reif kann Leicester "am wenigsten". Der Ex-Kommentator würde ein Duell mit Bayern begrüßen: "Es wäre das angenehmste Los – und ein schöner Abschluss dieses Fußballmärchens."

Borussia Dortmund

"Dortmund geht nicht", sagt Reif. "Das wäre für beide Seiten nicht der angenehmste Gegner. Man kennt sich einfach viel zu gut." Der BVB holte im Achtelfinale gegen Benfica Lissabon ein 0:1 aus dem Hinspiel auf und kam dank eines 4:0-Erfolgs in Dortmund weiter. "Aus Bayern-Sicht würde ich mir Dortmund nicht wünschen", sagt Helmer, der für beide Klubs spielte. "Dortmund kann Bayern, für die Borussia gibt es außerdem viel mehr zu gewinnen." Negativer Aspekt eines deutschen Duells: Beide Teams würden im April vier Mal aufeinandertreffen (Liga, Pokal, Champions League).

Juventus Turin

Die Italiener blieben im Achtelfinale gegen den FC Porto – wie so oft – ohne Gegentor (2:0 und 1:0). "Juve ist ziemlich ausbalanciert von hinten bis vorne", analysiert Reif, "und die Offensive mit Dybala, Higuain, Mandzukic längst nicht so schlecht, wie manchmal behauptet wird." Helmer hat ebenfalls großen Respekt vor Juve: "Die sind beängstigend gut, schwer zu bespielen und völlig unterschätzt."

Real Madrid

Der Titelverteidiger und Rekordsieger (elf Triumphe) setzte sich ohne Glanz gegen Neapel durch. Reif: "Es gilt im Prinzip das, was für Barcelona auch gilt: An einem guten Tag ist Real zu allem fähig." Doch gute Tage gibt es in dieser Saison seltener als in der Vergangenheit. "Real hat viel Respekt vor Bayern. Das ist ein Los, das ich nach Leicester und Barcelona am ehesten nehmen würde", sagt Helmer.

Atlético Madrid

"Bayern liegt diese Mannschaft einfach nicht", meint Helmer und verweist auf die Gruppenphase. Da verlor das Team von Carlo Ancelotti in Madrid mit 0:1, setzte sich in München aber durch (1:0). Helmer: "Atlético hat Freude daran, das Spiel der Bayern zu zerstören." Wie in der Vorsaison, als Diego Simeones Team das Halbfinal-Duell gewann.

Reif meint: "Sagen Sie mir ein Team auf der Welt, das gegen Atlético spielen will. Das gibt es nicht!"