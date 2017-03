Die Bayern, die im Achtelfinale den FC Arsenal ausgeschaltet hatten, besitzen am 12. April zunächst Heimrecht. Das Rückspiel findet am 18. April in Madrid statt. Auch der BVB, der über Benfica Lissabon weitergekommen war, spielt das erste Spiel am 11. April vor heimischem Publikum, das Rückspiel folgt am 19. April.