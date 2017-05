Der Stadtrivale mit seinem Superstar Cristiano Ronaldo will dagegen alles tun, um als erste Mannschaft in der Geschichte der Champions League ihren Titel zu verteidigen. Der Drei-Tore-Vorsprung aus dem Hinspiel ist dabei für das Zidane-Team nur ein kleines Ruhepolster, denn Atlético wird alles in die Waagschale werfen, um doch noch ins Finale gegen Juventus Turin einzuziehen und nicht wieder am verhassten Stadtrivalen zu scheitern. So erleben Sie das Duell LIVE - Anstoß ist um 20.45 Uhr.