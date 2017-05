Higuaín traf in der 29. und 59. Minute und ebnete dem italienischen Rekordmeister damit auch ohne den gelb-gesperrten Sami Khedira den Weg ins Finale am 3. Juni im walisischen Cardiff. Dort könnte es nun zum Duell der beiden DFB-Profis Khedira von Juve und Reals Toni Kroos kommen. Das Rückspiel steigt am kommenden Dienstag in Turin, am Mittwoch stehen sich Atlético und Real gegenüber.