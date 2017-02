Während Wenger nach dem 1:5 (1:1)-Debakel seines FC Arsenal erschüttert die Allianz Arena verließ, durfte sich sein Kollege vom FC Bayern nach dem Spektakel im Achtelfinal-Hinspiel als großer Sieger fühlen. "Das Ergebnis ist sehr wichtig. So eine Leistung gibt uns Selbstvertrauen", sagte der 57 Jahre alte Italiener, der vor allem am Abschneiden der Münchner in der Champions League gemessen wird.