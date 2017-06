Champions League-Finale in Köln Münchner Delegation zu Gast im Handball-Olymp

Köln - Was für ein Handball-Krimi – und das gleich in Serie! In der Kölner Lanxess Arena traten am Wochenende Telekom Veszprem aus Ungarn, HC Vardar aus Skopje, Paris Saint Germain und der FC Barcelona zum Final Four der Champions League an. Fast 40.000 Fans verfolgten an zwei Tagen zunächst den knappen Triumph von Vardar gegen Barcelona (26:25) und dann den ebenso spannenden Sieg von Paris gegen Veszeprem (27:26).