Hasan Salihamidzic: "Das ist eine schwere Aufgabe"

Unterschätzen will man den türkischen Meister, der erstmals in der K.o-Runde der Königsklasse steht, allerdings nicht. "Wir wissen, wie stark Besiktas ist. Wir haben sie verfolgt, weil sie in der Gruppe mit Leipzig waren. Das ist eine schwere Aufgabe. Schauen wir mal, was passiert. Das wird sicher eine außergewöhnliche Stimmung dort sein, aber auch hier in München", so Sportdirektor Hasan Salihamidzic: "Wir freuen uns darauf. Klar ist es kein Vorteil, wenn man zuerst zuhause spielt, aber wir sind stark genug und nehmen das so an."