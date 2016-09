Der FC Arsenal hat mit den beiden Weltmeistern Mesut Özil und Shkodran Mustafi einen Fehlstart in die Königsklasse verhindert. Die Engländer kamen am Dienstagabend in der Gruppe A beim französischen Meister Paris St. Germain trotz Rückstand zu einem 1:1 (0:1).

Barcelona feierte gegen Glasgow den zwölften Heimsieg in Serie auf europäischer Ebene. Superstar Lionel Messi markierte dabei seinen sechsten Dreierpack in der Königsklasse. Dabei war das 1:0 Messis schnellster Treffer (2:46 Minuten) in der Champions League. Der schottische Meister, der am Wochenende im Old-Firm-Derby die Glasgow Rangers 5:1 geschlagen hatte, wartet nun seit neun Auswärtsspielen in Europa auf einen Erfolg.