Nachdem der 35-Jährige die geheime Einheit am Vortag vorzeitig beendet hatte, stand der Spanier am Dienstag bei der abschließenden Übungseinheit vor der Partie am Mittwoch (20:45 Uhr, ZDF, Sky und im AZ-Liveticker) in München auf dem Rasen. Allerdings war nur die erste Viertelstunde für Medien einsehbar. Alonso hatte am Montag nach einem Schlag aufs Knie aufgehört. Laut Verein war das eine "reine Vorsichtsmaßnahme".