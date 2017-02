Lesen Sie hier: Die Bayern-Bilanz gegen Arsenal

Die Marschroute des polnischen Torjägers lautet: "Am besten mindestens ein Tor schießen und kein Gegentor bekommen. Dann wäre es ein schöner Abend für uns."

Der Bundesliga-Tabellenführer hatte sich in der Gruppenphase der Königsklasse als Zweiter der Gruppe D für das Achtelfinale qualifiziert, Arsenal geht als Sieger der Gruppe A in die Ko.-Runde. Die "Gunners" von Manager Arsène Wenger stehen derzeit auf Tabellenplatz vier in der Premier League. Hier lesen Sie, wie Sie das Champions-League-Duell am Mittwoch live erleben können.

So sehen Sie FC Bayern gegen FC Arsenal im AZ-Liveticker

Sie erfahren alles rund um die Begegnung FC Bayern gegen FC Arsenal ab 20.30 Uhr in unserem Liveticker!

So sehen Sie FC Bayern gegen FC Arsenal live im Free-TV

Anpfiff ist um 20:45 Uhr. Das ZDF überträgt das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League zwischen dem FC Bayern und dem FC Arsenal live aus der Allianz Arena in München. Moderator Oliver Welke und Experte Oliver Kahn begrüßen die ZDF-Zuschauer um 20:25 Uhr, Reporter Oliver Schmidt übernimmt pünktlich zum Anpfiff. Im Anschluss an die Live-Übertragung aus München berichtet das ZDF in Zusammenfassungen von weiteren Begegnungen des Achtelfinal-Spieltages: Benfica Lissabon - Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain - FC Barcelona (beide von Dienstag) sowie Real Madrid - SSC Neapel. Bereits ab 19:20 Uhr stimmen Oliver Welke und Oliver Kahn im "UEFA Champion League Magazin" auf die Begegnung des Tages ein. Unter anderem steht eine Zusammenfassung des Spiels der Dortmunder vom Vortag auf dem Programm.

So sehen Sie FC Bayern gegen FC Arsenal live im Pay-TV

Auch der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Duell zwischen dem FC Bayern und dem FC Arsenal live. Ab 19:30 Uhr geht's los - live und in HD, inklusive Vorberichte, Analysen, Interviews und "Alle Spiele, alle Tore". Auf "Sky Sport 1 & HD (Sky Konferenz)" und "Sky Sport 3 & HD (Einzelspiel)". Kommentatoren sind Kai Dittmann (Einzelspiel) und Martin Groß (Sky Konferenz). Moderation: Sebastian Hellmann; Experten und Gäste: Lothar Matthäus, Andreas Ottl, Thomas Helmer, Jens Bellmann ("FC Arsenal Germany Supporters Club"), Erik Meijer.

So sehen Sie FC Bayern gegen FC Arsenal im Live-Stream

Über Sky Go lässt sich das Spiel dann auch live im Stream anschauen. Der Zugang funktioniert über Computer, Laptops und Smartphones, wenn eine stabile Internetverbindung vorhanden ist. Auch das ZDF bietet einen kostenlosen Stream an. Auch der ist über sämtliche mobilen Endgeräte zu sehen.