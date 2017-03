München - Der Kapitän ist nicht an Bord, aber er macht seinen Teamkollegen auch aus der Ferne klar, worauf es am Dienstag im Champions-League-Spiel beim FC Arsenal ankommt. "Man muss sehr konzentriert ins Spiel gehen - vor allem in der ersten Viertelstunde, um Arsenal sofort zu zeigen: Sie können machen, was sie wollen, aber Bayern kommt eine Runde weiter!", fordert Philipp Lahm absolute Konzentration - trotz des Vier-Tore-Polsters aus dem Hinspiel (5:1).