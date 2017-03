München/London - Der deutsche Abwehrrecke Per Mertesacker ruft seine Teamkollegen vom FC Arsenal vor der schwierigen Champions-League-Herausforderung am Dienstag gegen den FC Bayern (ab 20:45 Uhr im AZ-Liveticker) zu entsprechender Gegenwehr auf - trotz der 1:5-Hypothek aus dem Hinspiel. "Wir haben zuletzt bei vielen Gelegenheiten gesehen, dass wir nicht bereit waren, den Kampf anzunehmen, und genau das will ich morgen sehen - das wir bereit sind für den Kampf", sagte der Weltmeister am Montag.