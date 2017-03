Bei den Gunners herrscht seit Wochen Krisenstimmung, nachdem sie wieder einmal alle Ziele zu verspielen scheinen. Der "ewige" Arsène Wenger steht deshalb heftig in der Kritik und nach 20 Jahren vor dem Aus.

Am Dienstagabend fällt zu allem Überfluss Mesut Özil aus - der deutsche Nationalspieler ist nach einer Erkältung noch nicht wieder fit. Zudem überschatten Diskussionen um Torjäger Alexis Sanchez, den Wenger am Wochenende gegen Liverpool (1:3) auf die Bank gesetzt hatte, die ohnehin schon prekäre Lage.

Der Chilene wird bereits mit Paris St. Germain und Juventus Turin in Verbindung gebracht. Wenger bezeichnete allerdings Spekulationen um einen angeblichen Trainings-Ausraster von Sanchez als "komplett falsch". Ob Sanchez (17 Treffer in der Premier League) gegen die Bayern wieder in der Startelf steht, ließ Wenger am Montag offen.

Der Glaube der Arsenal-Fans an ihre Mannschaft ist gering. Die Partie gegen den Bayern war eigentlich vor Wochen schon ausverkauft gewesen, doch nach dem 1:5-Debakel von München boten viele Anhänger ihre Tickets im Netz wieder an.