Tickets konnten nur diejenigen Anhänger erwerben, die bis Ende Mai im Online-System von RB Leipzig registriert waren. Zudem wurden die Karten personalisiert verkauft, Einlass ins Stadion gibt's nur mit einem Lichtbildausweis. Klar ist: Viele in Deutschland oder in München lebende Besiktas-Fans werden dennoch ihr Team in der Allianz Arena unterstützen.

Dass die Besiktas-Fans einen Höllenlärm veranstalten, hatten die Leipziger zuletzt im Champions-League-Gruppenspiel (0:2) erfahren. müssen. Die Sachsen zeigten sich beeindruckt von der Lautstärke im Istanbuler Vodafone-Park.

Nach einer knappen Stunde war obendrein der Großteil des Flutlichts ausgefallen. Trainer und Spieler wunderten sich anschließend über die fünfminütige Zwangspause – weil Leipzig zu diesem Zeitpunkt die tonangebende Mannschaft war.

"Es ist schon etwas komisch, dass ausgerechnet in so einer Phase das Licht ausgeht", sagte Leipzigs Stefan Ilsanker nach der Partie. RB-Trainer Ralph Hasenhüttl stellte fest: "Die Pause hat dem Gegner geholfen."

Schon vor dem Champions-League-Spiel bei der AS Monaco hatte die Besiktas-Clubführung die eigenen Anhänger übrigens aufgefordert, nicht ins Stadion zu kommen.

Matthäus: "Besiktas ist kein Freilos"

Sky-Experte Lothar Matthäus sieht die Rolle der Besiktas-Anhänger durchaus als mitentscheidend an. "Jeder weiß, wie emotional, laut und hitzig Auswärtsspiele in der Türkei sind. Da werden teilweise auch gestandene Profis ziemlich nervös", schrieb Matthäus in seiner wöchentlichen Kolumne "So sehe ich das" auf skysport.de.

Der Rekordnationalspieler weiter: "Selbstverständlich sind die Bayern auf dem Papier der Favorit und es hätte mit Barcelona oder Manchester City weitaus schlimmer kommen können. Trotzdem ist es alles andere als ein Freilos für den FCB."

