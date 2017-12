Castingshow geht ins 15. Jahr DSDS: Das wird alles neu in der Jubiläumsstaffel

So werden die Castings nicht mehr wie in den vergangenen Jahren in einem Studio in Köln aufgezeichnet, sondern in verschiedenen Locations in großen Städten wie Frankfurt, Hamburg und Köln. Insgesamt werden nur 120 Kandidaten den begehrten Recall-Zettel von Bohlen und Co. ausgehändigt bekommen. Damit geht es in den Deutschland-Recall, wo die Gesangstalente auf 24 reduziert werden. (Die Hits von Mousse T. gibt's bei Amazon Music Unlimited. Klicken Sie hier, um drei Monate lang für nur 0,99 Euro unbegrenzt Musik zu genießen)