Der Wettbewerb findet auf dem Trainingsgelände der Bayern an der Säbener Straße statt. „Wir Spieler sind ja alle auch selbst Fußball-Fans. Deshalb kann ich mir gut vorstellen, was so eine Aktion bei unseren Fans auslöst: Meldet euch an und messt euch mit uns beim bayerischen Dreikampf. Auf geht’s!“, sagt ein gespannter Kapitän Philipp Lahm.