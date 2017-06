"Cash-Trapping" in der Innenstadt Rumäne manipuliert Geldautomaten: Auf frischer Tat ertappt

München - Die Masche ist nicht neu - auch für ihn nicht. An einem Geldautomaten in der Bayerstraße brachte der wohnsitzlose Mann am vergangenen Donnerstag eine Blende aus Metall an. Damit wollte der Rumäne die Ausgabe der Geldscheine an Kunden blockieren, um sich später das Geld zu holen. Tatsächlich wollte kurz nach 22 Uhr ein Kunde an dem manipulierten Automaten 150 Euro abheben, wobei die Scheine aufgrund der Blende nicht ausgegeben werden konnten, sondern an der Vorrichtung hängen blieben. Der Kunde verließ unverrichteter Dinge die Örtlichkeit.