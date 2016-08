Als ersten Hit gaben Britney Spears und James Corden "Oops!... I Did It Again" zum Besten Foto:[Screenshot] youtube.com/The Late Late Show with James Corden

"Ich will noch drei Kinder"

Nachdem sie zusammen mit Corden zu allererst noch ein wenig schüchtern ihren Hit "Oops!... I Did It Again" zum Besten gegeben hatte, taute sie langsam auf und verriet, dass sie mit ihrer Familienplanung noch lange nicht am Ende sei. Denn sie wünsche sich mindestens noch drei weitere Kinder. Aus ihrer Ehe mit dem Tänzer Kevin Federline hat sie bereits die Söhne Sean (10) und Jayden James (9).

Doch Britneys Plan hat einen kleinen Haken. Denn zusätzlich zu ihrem Kinderwunsch gestand die 34-Jährige, die bereits zwei gescheiterte Ehen und einige glücklose Beziehungen hinter sich hat, dass sie mit einem essentiellen Bestandteil zum Kinderkriegen abgeschlossen habe. "Ich bin fertig mit den Männern", so Spears zu Corden und fügt noch hinzu: "Ich werde noch Leute küssen, aber ich werde niemanden mehr heiraten."