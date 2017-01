München - Die AZ war mit dabei, als am heutigen Donnerstag die Geissens das Lokal von Hugo Bachmaier (57) besuchten. Der Promi-Wirt hat die beiden TV-Stars zum Mittagessen eingeladen. Carmen (51) und Robert Geiss (52) sind seit Mittwoch in der Stadt (sie nächtigten in einer Luxus-Suite im Hotel "Vier Jahreszeiten"). Grund für ihren München-Aufenthalt: Dreharbeiten zur TV-Sendung "Der Schatz der Geissens - Deutschland sucht!". Carmen zur AZ: "Wir haben einen BMW Mini versteckt. Auch in Köln und in Berlin gibt es einen Schatz zu entdecken." Ausgestrahlt wird die Special-Folge der Geissens am 13. Februar, RTL2 um 20.15 Uhr.