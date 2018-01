Cardi B: Glücklich über Bonos Nachricht Gewinner des Tages

Bei den Grammys traf die Rapperin keinen Geringeren als Musiklegende Bono (57, "With or Without You"). Dieser hinterließ ihr auf einem Blatt Papier eine handgeschriebene Nachricht. Ihre Freude darüber veröffentlichte sie in einem Instagram-Video. In dem kurzen Clip sieht und hört man, wie Cardi ungläubig kreischt und einen echten Fan-Girl Moment erlebt. "Ich kann es nicht glauben", schrieb sie unter den Post.