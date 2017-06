Calcio Storico in Florenz Bilder: Blut und Knochenbrüche beim Prügel-Fußball

Florenz - Die Ursprünge des Calcio Storico, also "historischen Fußballs", liegen im 15 Jahrhundert. Der Fußball-Rugby-Mix hat Tradition und wird nur in Florenz gespielt – deswegen wird der blutige und höchst fragwürdige Sport auch Calcio Fiorentino genannt. Das Finale findet jährlich am Johannistag, dem 24. Juni, vor der Basilika Santa Croce statt. Zum Spiel wird der Platz davor mit Sand aufgeschüttet. Das Spektakel mit Hunderten Zuschauern vor Ort erinnert an Gladiatoren-Kämpfe in einer Arena.