Bye bye Liebeskummer Fünf Tipps gegen den Trennungsschmerz

Tipp 2: Beziehung reflektieren

Nach einer Trennung wird der oder die Ex schnell auf ein Podest gestellt. Man ist sich sicher, kein anderer Mensch könne der Person je das Wasser reichen und dass man doch eigentlich perfekt zusammengepasst hat. Doch genau dadurch wird der Trennungsschmerz nur noch größer. Reflektieren Sie also genau: Was hat sie am Partner gestört, welche Verhaltensweisen gingen Ihnen auf die Nerven. Hatte er oder sie bestimmte Macken? Auch Freunde können Ihnen dabei helfen, Situationen wieder ins Gedächtnis zu rufen, in denen die Beziehung nicht gerade gut lief.