Bus von Rom nach München Illegale Einreise: Gefälschte Pässe vor Polizeikontrolle zerrissen

Alle drei Somalier, darunter eine Frau, wurden vorläufig festgenommen und zur Dienststelle verbracht. Dort gaben sie an, auf unterschiedlichen Routen vom Heimatland aus bis nach Italien geschleust worden zu sein. Bis zu 5.000 Dollar Schleusergeld wären hierfür verlangt worden. Allein für die Bootsfahrt über das Mittelmeer habe einer der jungen Männer 2.500 Dollar gezahlt. In Rom seien die drei Jugendlichen dann über verschiedene Händler an die gefälschten Papiere gelangt. Der norwegische Pass soll 300 Euro gekostet haben.