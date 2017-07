Münchberg - Unfall-Drama am Montagmorgen auf der Autobahn A9 in Oberfranken! Ein Reisebus ist dort auf einen Lkw aufgefahren und in Flammen aufgegangen. In dem Bus saßen 48 Personen, darunter zwei Fahrer. 31 von ihnen wurden laut Polizei verletzt, mehrere von ihnen schwer. "Der Verbleib der anderen Insassen ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Maßnahmen vor Ort", hieß es zunächst in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Bayreuth. Inzwischen gehen aber auch die Behörden von mehreren Todesopfern aus.