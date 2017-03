Burnout und Depressionen Willi Herren: Ex-Freundin bittet Fans um Beistand

Ansonsten zeigte sich Windolph, die bis Ende 2016 mit Herren liiert war, ihrem Ex herzlich verbunden: "Willi und ich sind wie Ying & Yang, wir ergänzen uns beruflich wie privat und haben viel Herzblut in seine Karriere gesteckt", postete sie. Und deutete an, dass Willi Herren nach seiner Genesung ein neuer Job ins Haus stehen könnte: "Eins möchte ich euch aber jetzt schon verraten, dass Ihr Euch schon bald auf unseren Kölschen Jung Will im TV freuen könnt", schreibt Windolph.

Willi Herren ist durch seine Auftritte am Ballermann bekannt. Berühmt geworden war er ab 1992 in der Rolle des Olli Klatt in der "Lindenstraße".