Burger King, Duracell und Co.! "Ha, Ha, Ha!": Die lustigsten Weihnachts-Werbungen

Die Einzelhandelsketten Lidl und Edeka liefern sich immer wieder gerne einen Wettstreit. So kopierte Lidl dieses Jahr zu Weihnachten den Werbeclip von Edeka. Die Handlung, die Bilder, die komplette Kulisse sahen dabei täuschend ähnlich aus wie im Edeka-Spot. Während aber in Letzterem aufwendige Science-Fiction-Elemente angewandt wurden, ist der Lidl-Clip absichtlich im Low-Budget-Style produziert. Denn deren Motto ist schließlich: "Weihnachten muss nicht teuer sein". Und Werbefilme, die im Gedächtnis bleiben, offensichtlich auch nicht.

Duracell rettet Weihnachten

Das hat an Weihnachten gerade noch gefehlt: Das Kind bekommt das langersehnte Spielzeug, nur die Batterien fehlen natürlich. Das Gejammer geht los, die Eltern sind gestresst. Der Batteriehersteller Duracell hat sich mit der Drogeriekette Rossmann eine besondere Kampagne ausgedacht, um dieses Problem zu lösen: Am 24. und 25. Dezember konnten Eltern in Berlin eine kostenfreie 0800-Nummer anrufen, um sich per Express Geschenketüten mit den fehlenden Batterien nach Hause liefern zu lassen. So gab es für viele Familien an Heiligabend doch noch Harmonie und Freude.

Für McDonald's gibt's ein gemeines Geschenk - von Konkurrent Burger King

In seiner aktuellen Weihnachtskampagne macht die Fast Food-Kette Burger King seinem langjährigen Konkurrenten McDonald's ein Geschenk der besonderen Sorte. Der "Burger King" höchstpersönlich begibt sich mit seinem Mitarbeiter-Konvoi auf eine Reise zu seinem Mitbewerber - per Helikopter und Truck. Dort angekommen überbringt er ihm den sogenannten "Flame-Grill", einen Grill, mit dem das Unternehmen sein Fleisch seit 1954 brutzelt - laut Burger King angeblich ein lang ersehnter Weihnachtswunsch von McDonald's.

Conrad zeigt seinen "ehrlichsten Weihnachtsspot der Welt"

Definitiv keine Standard-Werbung: Das Unternehmen Conrad Electronic hat für seinen Weihnachtsspot einer Werbeagentur den Auftrag gegeben, einen sympathischen und ehrlichen Clip zu drehen. Gesagt, getan: Jeder noch so absurde Kundenwunsch, unter anderem viele Produkte, glückliche Kunden oder einen Stargast (Rapper Massiv) zu zeigen, wurden auch allesamt eingehalten. Nur zieht die Werbung damit die typischen Klischees der Werbebranche galant durch den Kakao

Schweizer Warenhauskette "Manor" bringt aufwendigen Animations-Clip heraus

Eine Werbung, die auch außerhalb der Schweiz positiv aufgenommen wurde: Was macht der Weihnachtsmann nur, wenn er den gezeichneten Wunschzettel eines Kindes nicht deuten kann? Dieser Frage ist die Schweizer Warenhauskette Manor auf den Grund gegangen. In ihrem Animationsclip begibt sich Santa Claus mit seinen Weihnachtselfen auf eine Reise, um das Rätsel zu lösen. Die Antwort vermag er im Kaufhaus zu finden...