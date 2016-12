Bunt und gut gelaunt Das Google Doodle wünscht singend "Fröhliche Feiertage!"

Im westlichen Kulturkreis gehen die ältesten Weihnachtslieder auf lateinische Hymnen zurück. In der kirchlichen Liturgie finden sie erst im Mittelalter Einzug. In Familienstuben werden sie ab dem 18. Jahrhundert gesungen. Eines der bekanntesten deutschen Weihnachtslieder ist "O du fröhliche", das 1816 veröffentlicht wurde. Das weltweit am weitesten verbreitete dürfte "Stille Nacht, heilige Nacht" sein. Im Radio kommt man heutzutage nicht an "Last Christmas" von Wham! vorbei.