Trickdiebstahl als Lebensunterhalt

Sie gaben sich als ausländische Touristen aus, die Hilfe beim Abheben von Bargeld an Geldautomaten benötigen. Die Opfer sollten mit ihren eigenen Geldkarten am Geldautomaten zeigen, wie das Abheben funktioniert. Durch starke Ablenkung gelang es den Tätern letztlich, die Geldkarte aus dem Automaten zu entfernen und sogar die PIN auszuspionieren.

Unmittelbar danach hoben sie an einem anderen Geldautomaten Bargeld ab. Sie gingen dabei so professionell vor, dass den Opfern glaubhaft vorgespielt wurde, dass der Automat aufgrund einer Störung die Geldkarte nicht mehr ausgeben kann.

Die verbrecherische Familie finanziert sich ihren Lebensunterhalt auch mit Trickdiebstählen von Schmuck aus Juweliergeschäften und betrügerischem Erlangen von Fahrzeugen. Ihr Sitz ist in London und Marseille. Von dort aus steuern sie ihre "Clan-Mitglieder“.

21 Täter für 120 Fälle

Der Polizei sind bisher 21 Beschuldigte bekannt, die für die 120 Trickdiebstähle an Geldautomaten in Deutschland verantwortlich sind. Davon sind zehn nach Deutschland gekommen, um die Straftaten auszuführen und die erlangten Geldbeträge per Soforttransfer nach Marseille oder London zu überweisen. Die übrigen elf haben das Geld dort in Empfang genommen.

Von den zehn in Deutschland tätigen Dieben wurden bereits sieben im In- und Ausland festgenommen. Die Beschuldigten, mit Wohnsitz in Frankreich und England, wurden in Untersuchungshaft genommen und müssen sich wegen Computerbetrug, Bandendiebstahl und Ausspähen von Daten verantworten.