Das ist beileibe nicht die einzige Schwierigkeit für Merkel. "Problematisch ist auch der Aufstieg der AfD, das Bröckeln der politischen Mitte in ganz Europa", sagt Fröhlich. "Ein solches Szenario hätte ich mir nicht vorstellen können, dass von Ländern wie Ungarn und Polen aus, die in den 50ern bei Aufständen selber Tote zu beklagen hatten, eine solche Bewegung Fahrt aufnimmt."

"Nicht auf Höcke-Niveau herablassen"

Auf die Diskussion mit der AfD müsse sich die Kanzlerin im Wahlkampf jedoch einlassen, so die Politik-Expertin weiter. "Nur darf sie sich keinesfalls auf das Niveau eines Björn Höcke herablassen. Eine solche 180-Grad-Wendung würde in ihrem Fall auch nicht funktionieren. Sie muss sich im Wahlkampf treu bleiben: ruhig, besonnen, diplomatisch – so wie die Deutschen sie kennen." Außerdem habe Merkel zwar auf der einen Seite "Seehofer an der Backe", auf der anderen sei die CSU aber auch bestens geeignet, um die schmutzige Arbeit am rechten Rand zu erledigen.

Dank dieser "Arbeitsteilung" würde Merkel selbst auch für eine Klientel wie zum Beispiel junge Frauen wählbar bleiben, das traditionell eher etwas links von der Mitte beheimatet ist.

"Merkel ragt heraus"

In die Karten spielt der Kanzlerin, dass sie hinter sich ein ganzes Team zur Verfügung hat, das ihr in Krisenmomenten gegebenenfalls beispringen kann. "Ein Kanzleramtsminister oder ein wichtiger Minister, der diese Rolle übernehmen könnte, fehlt Schulz natürlich", so Professorin Fröhlich weiter.

Was die LMU-Wissenschaftlerin Angela Merkel raten würde, wenn sie gefragt würde? "Merkel ragt aus dem ,Kandidaten-Hühnerhaufen‘ heraus, diese Rolle als Staatsfrau muss sie im Wahlkampf betonen", glaubt Fröhlich. "Und sie muss sich der so wichtigen Flüchtlingsfrage stellen, auch wenn diese Thematik für sie hochriskant ist. Sie muss erklären können, warum es richtig war, diese Menschen aufzunehmen, dafür muss sie regelrecht ein neues Bewusstsein schaffen."

Und vor allem mit dieser Frage sollte sich die Kanzlerin möglichst bald beschäftigen, denn "zu glauben, den Menschen etwas so Komplexes in acht Wochen erklären zu können, das wäre hypernaiv".