Italien wird von einigen Beobachtern unterstellt, es habe die Flüchtlinge als Druckmittel benutzt, etwa um eine lockere Schuldenpolitik durchzusetzen oder um die Erlaubnis zur Rettung maroder Banken zu erhalten. Dass Italien mehr europäische Solidarität fordert, ist verständlich. Von den 125 000 Geflüchteten, die in den ersten acht Monaten 2017 über das Mittelmeer kamen, landeten etwa 100 000 in Italien.

Familiennachzug

Um die Ankunft neuer Flüchtlinge zu bremsen, hat Berlin an Stellschrauben gedreht. Dazu gehört der Familiennachzug. Unter Hinweis auf Versorgungsengpässe wurde erst die Familienzusammenführung für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus für zwei Jahre ausgesetzt. Dann schob das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge immer mehr Antragsteller in diese Kategorie – auch viele Asylbewerber aus dem Kriegsland Syrien. Kurz vor der Wahl lancieren jetzt einzelne Politiker von CSU und CDU die Idee, die Flüchtlinge noch einmal zu vertrösten. Sie fordern, den Familiennachzug über März 2018 hinaus auszusetzen. Für die Betroffenen wäre das brutal. Merkel sagt: Darüber sprechen wir Anfang 2018 – also nach der Wahl.

Euro-Zone

"Eine volle europäische Tagesordnung für die nächste Regierung" – das schreibt die Deutsche Bank in einer Analyse. Zu denen, die nach der Wahl Druck machen wollen, zählt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Er drängt darauf, die Euro-Staaten enger aneinanderzubinden.

Macron aber hat laut Zeitung "Le Monde" Angst vor Schwarz-Gelb. "Wenn Merkel sich mit den Liberalen verbündet, bin ich tot", soll Macron gesagt haben. Die Befürchtung: Nach der Absage führender FDP-Politiker an eine Reform der Euro-Zone werde Macron in Brüssel auf Granit beißen. Denn FDP-Chef Christian Lindner habe alles abgelehnt, was man in Paris haben will: ein eigenes Budget und einen eigenen Haushalt von Hunderten Milliarden Euro für die Euro-Zone.

Merkel ist nicht grundsätzlich dagegen, tritt aber auf die Bremse. Vielleicht auch, weil viele Deutsche fürchten, der Steuerzahler könnte irgendwann für die Schulden anderer Euro-Staaten haften.

