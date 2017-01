Bundestagswahl 2017 Daniel Föst: FDP-Wahlkampf aus dem Bahnhofsviertel

Trotz der Niederlagen ist der 40-Jährige der Partei treu geblieben

Damals war die FDP in Bayern Regierungspartei, im Bund auch. Dann flogen die Liberalen aus den Parlamenten, hatten immer weniger Geld und landeten eben im Bahnhofsviertel. Föst blieb. Auch, weil er sich gegen die Alten in der FDP wendete (was ihm bis heute mancher übel nimmt). In der Wahlnacht nach der verlorenen Bundestagswahl konnte man einen geschockten Föst im Hofbräukeller sitzen sehen. Man werde „die Partei komplett erneuern müssen“, sagte er. Föst, damals München-Chef, wurde bayerischer Generalsekretär.

Bekannt wurde er nicht. „Daniel, wer?“, hat ihn eine Zeitung einmal genannt. Föst weiß, dass die nächsten Monate noch viel Arbeit vor ihm liegt. Schon heute reist er kreuz und quer durch Bayern auf seiner Mission, eine Aufbruchsstimmung für die FDP zu erzeugen. „Viele Menschen haben festgestellt, dass eine klare Bürgerrechtspolitik, eine echte liberale Politik ohne die FDP fehlen.“

Die Umfragen zumindest geben ihm derzeit recht, die Liberalen könnten wieder einziehen. Föst schimpft über Sozialwohnungen, in denen Menschen günstig wohnen, die gar nicht mehr in Not sind, will Bürokratie für Häuslebauer minimieren und abgelehnte Asylbewerber schneller abschieben, eine einfachere, klarer Sprache pflegen.

Föst träumt noch immer von „Bavarian Valleys“

An dem Punkt aber ist er manchem in der Partei nicht scharf genug. „Er muss die Sorgen in der Bevölkerung ernster nehmen“, knurrt einer, der viel zu sagen hat in Bayerns FDP. Föst aber will auch in der Sicherheitsdebatte liberalen Kurs halten. „Wir halten es für wichtiger, Verbrechen zu verhindern, als sie zu filmen“, sagt er zum Beispiel über Videoüberwachung. Föst will, dass die FDP wieder wichtig wird – auch über das Kernklientel hinaus. Seinen Leuten sagt er, das Ziel müsse sein, dass bei allen Veranstaltungen der Partei höchstens die Hälfte der Zuhörer FDP-Mitglieder sind.

Föst ist ernster geworden, er ist mittlerweile Vater von zwei Kindern, schimpft darüber, wie schwer es für die Mittelschicht sei, in München eine Wohnung zu finden. Darüber, dass es für berufstätige Eltern eine Zumutung sei, wenn die Kita im Sommer wegen der Ferien gleich vier Wochen zumacht.

Einem Thema aber ist er treu geblieben: der Wirtschaftspolitik. Föst träumt von „Bavarian Valleys“, will bestimmte Gebiete in Bayern ausweisen, in denen Start-ups und etablierte Unternehmen freie Bedingungen finden, weniger Abgaben zahlen und ausländische Arbeitnehmer problemloser einen Job annehmen können.

Das passt auch zur FDP aus dem Bahnhofsviertel, findet Föst. Er ist jetzt auch in der Mittagspause im Wahlkampf-Modus. In den Döner-Buden und arabischen Geschäften stellt sich Föst als FDP-Mann vor. Und fragt, ob nicht besser sei, wenn der Staat sich weniger einmischen, weniger Vorschriften machen würde. „Das kommt gut an.“

Vieles hat 2013 nicht funktioniert. Doch Föst fühlt sich im Aufwind. Und will sogar seine alte Idee wieder aufleben lassen. Er will wieder eine Handy-Nummer plakatieren. Und selbst ans Telefon gehen. Das passt auch zur plötzlich bodenständigen FDP.