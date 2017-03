Bundestags-Wahljahr 2017 Merkel gegen Schulz: Der Kampf ums Kanzleramt

Die Kanzlerin gibt sich cool. Der Schulz-Hype mache sie nicht nervös: „Wettbewerb belebt das Geschäft“, sagte die CDU-Chefin vor wenigen Tagen nüchtern. Zudem sei immer klar gewesen, dass die SPD bei ihren „sehr mäßigen“ Umfragewerten noch Luft nach oben habe.

Doch ob sie auch nach dieser Schulz-Show vom Wochenende noch gelassen bleiben kann? Geäußert hat sich Merkel zu der 100-Prozent-Wahl ihres Konkurrenten um das Kanzleramt nicht.

Doch viele in ihrer Partei warten auf ein Signal, auf eine Kampfansage, wie sie Schulz am Sonntag geäußert hat. „Ich glaube, dass dieses Ergebnis der Auftakt zur Eroberung des Kanzleramtes ist“, hatte der neue SPD-Boss selbstbewusst gesagt. Solche Töne hört man von der Amtsinhaberin bislang nicht. Und nicht wenige, auch in der CDU-Spitze, fragen sich, ob Merkel die Schulz-Welle bis zur Bundestagswahl am 24. September brechen kann.

So wächst bei vielen Christdemokraten hinter vorgehaltener Hand die Kritik an der bislang passiven Merkel und dem scheinbar konzeptlosen CDU-Generalsekretär Peter Tauber. „Wir müssen aufpassen, dass es bei der SPD keine sich selbst erfüllende Prophezeiung gibt und sich der Trend für Schulz verfestigt“, heißt es im Parteivorstand, dem engeren Führungszirkel um die Kanzlerin.

Wie nervös man in der Union angesichts des Schulz-Hypes wirklich ist, lässt ein Blick nach Brüssel und Straßburg erahnen. Dort sammeln CDU-Europa-Abgeordnete seit dem Ausscheiden Schulz’ als EU-Parlamentspräsident fleißig Material gegen ihren politischen Gegner – bislang aber ohne wirklich etwas Handfestes und Belastendes gefunden zu haben.

Auch die regelmäßigen Sticheleien gegen Schulz zeigen, dass die Union die SPD inzwischen als ernsthaften Gegner für die Bundestagswahl im September betrachtet.

Erst gestern warf Unionsfraktionschef Volker Kauder dem SPD-Kanzlerkandidaten vor, sich aus der Verantwortung zu stehlen. „Er denkt nur an Wahlkampf. Sein Verhalten grenzt an Arbeitsverweigerung“, sagte der CDU-Politiker der „Süddeutschen Zeitung“. Hintergrund ist eine Ankündigung Schulz’, der nächsten Koalitionsrunde am 29. März wegen eines SPD-Fraktionsfestes fernzubleiben. Schulz’ Vorgehen zeige, „dass er keine Verantwortung übernehmen will“. Man müsse sich fragen, „ob die SPD wirklich bereit ist, sich an der Bewältigung der Aufgaben zu beteiligen“, so Kauder.

Allerdings: Eine richtige Schmutzkampagne gegen den SPD-Chef wird in der CDU-Parteizentrale nicht erwogen. Grund: Ein Frontalangriff könnte die Wähler erst recht zur SPD treiben. Generalsekretär Tauber sagt: „Wir können hart in der Sache streiten, aber wir werden Herrn Schulz nicht persönlich angreifen.“

