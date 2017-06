Bundestag stimmt mit Ja Olivia Jones: Die Ehe für alle ist "ein großer Sieg für die Liebe"

Der Deutsche Bundestag hat am Freitagvormittag eine historische Entscheidung getroffen: Die Ehe für alle kommt. Die Mehrheit der Abgeordneten stimmte für die rechtliche Gleichstellung homosexueller Paare. Bundeskanzlerin Angela Merkel (62) stimmte wie zahlreiche weitere CDU/CSU-Mitglieder dagegen. Die bekannte deutsche Dragqueen Olivia Jones (47) kommentierte den Beschluss auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news mit folgenden Worten: "Für mich ist das ein großer Sieg für die Liebe und die Gerechtigkeit. Dass dieser Traum plötzlich so schnell wahr wird, hätte auch ich mir nicht träumen lassen." (Erfahren Sie mehr über Olivia Jones im Buch "Keine Angst in ANDERSRUM: Eine Geschichte vom anderen Ufer")