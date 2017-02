Bundespolizei klärt auf Wie geht Zivilcourage? Rollenspiele in der Münchner S-Bahn

Zehn Punkte für eine gute Täterbeschreibung

Die Polizisten erklären, wie man eine Notfallmeldung in der Bahn absetzt und wie eine gute Täterbeschreibung aussieht. "Es gibt zehn Punkte, die sich jeder Zeuge merken sollte", sagt Hartmut Brach von der Bundespolizei München. Dies seien vor allem äußerliche Merkmale des Täters, aber auch sprachliche Auffälligkeiten wie der Dialekt.

Danach geht es in die S-Bahn. Vielmehr in den ausrangierten Wagen. Brachs Kollege Mike Kaufmann schlüpft in die Täterrolle. Die Kursteilnehmer sollen sich die Situationen "so reell wie möglich vorstellen", so Kaufmann. Er gibt sich aggressiv, betrunken oder aufdringlich. Wenn eine Szene durchgespielt ist, wird sie analysiert.

Im Fall einer sexuellen Belästigung raten die Polizisten, laut zu schreien. Etwa "Lassen Sie mich in Ruhe", weil dadurch auch deutlich werde, dass ein Unbekannter gegenüberstehe. "Geben Sie der Person, was sie will", empfiehlt Mike Kaufmann für Situationen, in denen ein Angreifer mit dem Messer droht. "Sie haben nur ein Leben. Handy, Geld oder Handtasche sind ersetzbar", sagt Brach. "Helfen Sie nur, wenn sie es sich selbst zutrauen. Auch mit unauffällig aufgenommenen Fotos oder Videos."

Lieber Trillerpfeifen als Pfefferspray

Vor dem Einsatz von Pfefferspray warnt er: "Das ist sehr gefährlich, wenn es Unbeteiligte in die Augen bekommen oder es zu lange dauert, bis das Spray einsatzbereit ist." Eine Trillerpfeife oder ein Schrillalarm seien effektiver, weil sie schneller gezogen werden könnten und weil Außenstehende dadurch aufmerksam würden.

Die Kurse sind begehrt, über Monate hinweg ausgebucht. "Aber keine Sorge", sagt Kaufmann. "Erstens zählt München zu den sichersten Städten Deutschlands und oft hilft es schon, wenn man sich auf sein Bauchgefühl verlässt." Dennoch überreicht er jedem Teilnehmer eine Trillerpfeife - nur für den Fall der Fälle.