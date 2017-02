Bundesligaergebnisse BVB siegt vor leerer Tribüne, Hoffenheim mit Arbeitssieg

In Berlin gingen die Herthaner durch Vedad Ibisevic (21.) in Führung, wobei der Hertha-Torjäger Bayern-Innenverteidiger Mats Hummels düpierte. Vorausgegangen war ein umstrittener Freistoß für die Gastgeber nach einem vermeintlichen Foulspiel von Arturo Vidal.

Im Abstiegskampf feierte Werder Bremen mit einem 2:0 (2:0)-Erfolg beim FSV Mainz 05 einen Befreiungsschlag. Werder-Coach Alexander Nouri kann nach diesem Dreier nach vier Pleiten in Folge wieder durchatmen. Serge Gnabry (16.) und Thomas Delaney (23.) brachten die Hanseaten schon bis zur Pause mit einem Doppelschlag auf die Siegerstraße.

Eintracht Frankfurt unterlag in Unterzahl gegen den FC Ingolstadt 0:2 (0:1). Romain Brégerie (26.) hatte die Schanzer in Führung gebracht. Frankfurts David Abraham sah zu Recht wegen groben Foulspiels (34.) die Rote Karte. In der 56. Minute parierte Ingolstadts Keeper Martin Hansen einen Foulelfmeter des Japaners Makoto Hasebe. Pascal Groß (69., Foulelfmeter) traf zum 2:0 für den FCI. Gästespieler Mathew Leckie (81.) sah ebenfalls wegen groben Foulspiels die Rote Karte.

1899 Hoffenheim kam zu Hause gegen Schlusslicht Darmstadt 98 zu einem 2:0 (1:0)-Arbeitsieg. Andrej Kramaric (64./90.+3) traf doppelt.

Am Freitag hatte Karim Bellarabi (23.) beim 3:1 (2:0)-Erfolg von Bayer Leverkusen beim FC Augsburg das 50.000. Tor der Bundesliga-Historie erzielt. Am Samstag gab das Deutsche Fußball-Museum bekannt, dass das Bellarabi-Trikot künftig ein Ausstellungsstück in Dortmund sein wird.

"Das nehme ich gerne mit. Es ist natürlich etwas Besonderes", sagte Bellarabi. Javier Chicharito Hernandez erhöhte in der 40. Minute mit seinem zehnten Saisontor auf 2:0. Dominik Kohr verkürzte (60.), ehe erneut Chicharito (65.) nach einem erneut brillantem Pass des starken 17 Jahre alten Kai Havertz traf.