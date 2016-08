FC Bayern gegen Bremen bei der AZ

Auch in der neuen Bundesliga-Saison bieten wir Ihnen wieder das volle Programm an: Neben einem Liveticker rund um das Spiel des FC Bayern gegen Werder Bremen erhalten Sie alle wichtigen Informationen zu der Partie - und verpassen nichts. So werden Sie gleich nach dem Spiel umfassend versorgt - mit dem Spielbericht, den wichtigsten Reaktionen und mit den Noten der Bayern-Spieler.

FC Bayern gegen Bremen live in der ARD

Während der Großteil der Spiele der Bundesliga-Saison nicht im freien TV zu empfangen ist, kann man das Eröffnungsspiel der Bundesliga-Saison traditionell im öffentlich-rechtlichen TV verfolgen. So wird auch in dieser Saison das Auftaktspiel zwischem dem FC Bayern und Werder Bremen von der ARD übertragen. Die Vorberichterstattung beginnt im Anschluss an die Tagesschau um 20.15 Uhr mit Moderator Gerhard Delling und ARD-Experte Mehmet Scholl aus der Allianz Arena. Kommentator des Spiels ist Steffen Simon.

FC Bayern gegen Bremen live im Pay-TV bei SKY

Nicht nur im öffentlich-rechtlichen Fernsehen können Sie den Start der 54. Bundesliga-Saison verfolgen. Auch Pay-TV-Sender Sky überträgt das Duell des Rekordmeisters gegen Bremen. Um 19.30 Uhr beginnt die Übertragung aus der Allianz Arena auf dem Kanal Sky Bundesliga 1 und Sky Bundesliga HD 1. Als Moderator wird Michael Leopold gemeinsam mit Sky-Experte Dietmar Hamann durch die Sendung führen. Für den Pay-TV-Sender wird das Spiel von Marcus Lindemann kommentiert.

Die Live-Berichterstattung von Sky ist nach Informationen des Senders bis 22.45 Uhr geplant.

FC Bayern gegen Bremen im Live-Stream

Die ARD bietet einen Livestream auf der Sportschau-Homepage an. Neben dem Livestream gibt es auch die ARD-App im Apple-Store oder im Google Play Store.

Auch bei den Anbietern "MagineTV" oder "Zattoo" kann man die Spiele online verfolgen. Dort können Nutzer ganz einfach online fernsehen und zahlreiche Sender empfangen – eben wie bei einem TV. Beide Angebote besitzen auch entsprechende Apps und können die Öffentlich-rechtlichen ohne entrichtetes Entgelt präsentieren.

Sky-Abonnenten können die Partie im Livestream via "SkyGo" erleben. Der Dienst "SkyGo" ist über die mobilen Endgeräte Laptop, Tablet und Smartphone zu empfangen. Um den Livestream über iPhone, iPod oder iPad zu sehen, benötigen Apple-Nutzer die "SkyGo"-App, die kostenlos im iTunes-Store erhältlich ist. Android-User können sich die SkyGo-App kostenlos im Google-Play-Store herunterladen.

Vorsicht vor kostenlosen Live-Streams

Abgesehen von der meist unterirdischen Bildqualität, handelt es sich bei einschlägigen Portalen, die Fußball-Spiele kostenlos per Stream anbieten, um nicht ganz legale Angebote. Nach der derzeitigen Rechtslage macht man sich beim Empfang solcher Streams zwar nicht strafbar, solange keine Daten auf der Festplatte gespeichert werden. Die Anbieter solcher Streams haben aber mit empfindlichen Strafen zu rechnen.

Aufstellung: Wie spielt der FC Bayern gegen Werder Bremen?

FC Bayern gegen Bremen im Radio

Wer auch ohne TV-Bilder auskommt, hat mehrere Radio-Angebote zur Auswahl. So können Sie das Spiel auf dem kostenlosen Online-Radiosender www.sport1.fm hören. sport1.fm gibt's übrigens auch als App für Android und iOS.