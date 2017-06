Bei Pokalsieger Borussia Dortmund beginnt der Niederländer Peter Bosz seinen Job in Liga eins beim Beinahe-Absteiger VfL Wolfsburg. Schon am 5. August wird er im Supercup gegen den FC Bayern erstmals im Fokus stehen.

Bayer Leverkusens neuer Cheftrainer Heiko Herrlich hat in München den wohl schwersten Einstand. Er wird eher daran gemessen, wie sich die in der vergangenen Saison oft desolate Werkself am 2. Spieltag gegen 1899 Hoffenheim präsentiert. Beim FSV Mainz 05 debütiert der vom Nachwuchs- zum Chefcoach beförderte Sandro Schwarz mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger Hannover 96.

Auch Rückkehrer VfB Stuttgart startet zunächst auswärts bei Hertha BSC. "Wir empfinden eine riesige Vorfreude auf die Bundesliga. Hertha BSC auswärts ist gleich eine große Herausforderung", twitterte VfB-Sportvorstand Jan Schindelmeiser. Wegen der WM 2018 in Russland wird es eine auf vier Wochen verkürzte Winterpause geben.

Die Hinrunde geht am 17. Dezember zu Ende, noch bevor die Profis der 18 Klubs in die Weihnachtsferien gehen, müssen sie noch zur 3. Runde des DFB-Pokals antreten. Die Rückrunde startet am 12. Januar, das Saisonfinale ist am 12. Mai.

Die ersten drei Spieltage

Freitag, 18.08.2017: FC Bayern - Bayer Leverkusen (20:30 Uhr); Samstag bis Sonntag, 19.08. - 20.08.2017: 1899 Hoffenheim - Werder Bremen, Hertha BSC - VfB Stuttgart, SC Freiburg - Eintracht Frankfurt, Bor. Mönchengladbach - 1. FC Köln, FC Schalke 04 - RB Leipzig, Hamburger SV - FC Augsburg, FSV Mainz 05 - Hannover 96, VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund

Freitag bis Sonntag, 25.08. - 27.0.8.2017: Borussia Dortmund - Hertha BSC, RB Leipzig - SC Freiburg, 1. FC Köln - Hamburger SV, Werder Bremen - FC Bayern, Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg, Bayer Leverkusen - 1899 Hoffenheim, FC Augsburg - Bor. Mönchengladbach, Hannover 96 - FC Schalke 04, VfB Stuttgart - FSV Mainz 05

Freitag bis Sonntag, 08.09. - 10.09.2017: 1899 Hoffenheim - FC Bayern, Hertha BSC - Werder Bremen, SC Freiburg - Borussia Dortmund, Bor. Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt, FC Schalke 04 - VfB Stuttgart, FC Augsburg - 1. FC Köln, Hamburger SV - RB Leipzig, FSV Mainz 05 - Bayer Leverkusen, VfL Wolfsburg - Hannover 96

