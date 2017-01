Bundesliga-Neustart FC Bayern in Freiburg: Liebend gerne am Freitag

München - Da hat der deutsche Rekordmeister durchaus was gutzumachen: Nils Petersens Tor in der 89. Minute zum 2:1 gegen den FC Bayern ließ den SC Freiburg am 16. Mai 2015 auf den Klassenerhalt hoffen. Eine Woche später stieg das Team von Trainer Christian Streich aber durch ein 1:2 in Hannover ab.