Zweites Spiel am fünften Tag für Schmidt

Die Niedersachsen verlebten bislang eine durchwachsene. Ex-Bayern-Trainer Andries Jonker musste am Montag nach vier Punkten aus den ersten vier Partien seinen Hut nehmen, ihm folgte Martin Schmidt. Zum Debüt gab's für den Schweizer am Dienstag ein leistungsgerechtes 1:1-Remis gegen den SV Werder Bremen. "Bis zur Pause hat man gesehen, was wir machen wollten - da war Leidenschaft drin, die Männer sind gerannt. In der zweiten Hälfte haben wir dann in den ersten Minuten den Zugriff verloren. Insgesamt ist es ein guter Punkt für die Moral", analysierte der 50-Jährige nach der Partie. Nun steht mit dem Auswärts-Kracher gegen die wiedererstarkten Münchner am fünften Tag im Amt bereits die zweite Partie für Schmidt an.