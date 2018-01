München - Die Mini-Winterpause neigt sich dem Ende entgegen. Für die Bayern-Spieler wird es schon am Freitag wieder ernst. Der Rekordmeister muss um 20:30 Uhr bei Bayer Leverkusen ran. Nach dem Trainingslager in Katar gehen die Bayern optimistisch in die Rückrunde - kein Wunder bei elf Punkten Vorsprung in der Liga.