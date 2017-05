München - "Es wird ein Fußball-Fest", sagt Bayern-Trainer Carlo Ancelotti vor dem Duell beim Tabellenzweiten RB Leipzig. Dass es sportlich gesehen um nichts mehr geht, interessiert in München niemanden. Die Meisterschaft ist bereits entschieden, Aufsteiger Leipzig steht als Champions-League-Teilnehmer fest. Thomas Müller will zeigen, "dass wir die Nummer eins in Deutschland sind". Ein Sieg soll her, um "die Saison gut abzuschließen", sagte Ancelotti - und will "die beste Mannschaft aufstellen". Der Italiener muss allerdings in der Defensive auf einige Profis verzichten. Tom Starke steht erneut im Tor, weil Manuel Neuer und Sven Ulreich noch verletzt sind. Und in der Innenverteidigung fehlt neben dem am Schlüsselbein operierten Javi Martínez auch Mats Hummels. Ancelotti: "Hummels ist müde und hat kleine Probleme. Aber er wird nächste Woche wieder trainieren können." Über Mangel an Arbeit wird sich die Bayern-Abwehr sicher nicht beklagen können. Mit 60 erzielten Toren stellt RB Leipzig den drittbesten Angriff der Liga. "Leipzig spielt eine besondere Saison und sie verdienen es total, dort zu stehen. Sie waren ein fantastischer Gegner", lobt Ancelotti den starken Neuling.