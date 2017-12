14:34 Uhr: Herzlich willkommen zum AZ-Liveticker - heute mit der Bundesliga-Partie des FC Bayern beim VfB Stuttgart.

Vorbericht

Nach einer beeindruckenden Serie von acht Siegen in neun Spielen unter Jupp Heynckes inklusive vorzeitiger Herbstmeisterschaft will der FC Bayern auch den letzten Hinrunden-Spieltag erfolgreich gestalten. "Denn wenn wir in Stuttgart nicht gewinnen, gehen wir mit einer gewissen Frustration in die letzte Woche - und das wollen wir vor dem Pokalspiel gegen den BVB auf gar keinen Fall", sagte Thomas Müller schon im Hinblick auf das Achtelfinale im DFB-Pokal am kommenden Mittwochabend in München.

Pokal-Generalprobe hin oder her: Heynckes erwartet beim Tabellen-14. ein "schwieriges Spiel" gegen eine "junge, hungrige sehr laufstarke Mannschaft", die auch "fußballerisch sehr gut" ist. Der aktuelle Tabellenstand spiegele nicht die Leistungsfähigkeit des VfB wider, warnte er sein Team vor einer "sehr guten und entwicklungsfähigen Mannschaft. Das wird sicher kein Spaziergang."