München - Der FC Bayern feierte bis dato 62 Siege gegen den Hamburger SV, dem HSV gelangen lediglich deren 22 (bei 19 Remis). Die Münchner konnten ihre letzten sieben Heimspiele gegen den HSV bei einer Torbilanz von 37:3 gewinnen. Nach vierwöchiger Pause wegen einer Muskelverletzung steht Bayerns Offensivstar Franck Ribéry vor seinem Comeback. Beim HSV ist René Adler bereit für sein 250. Bundesligaspiel. Der bis dato letzte Sieg der Hamburger in München ist fast zehn Jahre her: Am 28. April 2007 gewann der HSV mit 2:1.Dazu reisen die Hanseaten mit einer Serie von zuletzt vier ungeschlagenen Spielen nach München.