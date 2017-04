Zuffenhausen/München - Auch im Hinspiel dieser Saison hatte der FC Bayern mit der TSG 1899 Hoffenheim so seine liebe Müh', musste am Ende mit einem 1:1 zufrieden sein. Ein Eigentor von Steven Zuber (34.) rettete dem FCB wenigstens das Remis und verhinderte damals die erste Niederlage des Rekordmeisters in der Bundesliga nach 19 Partien. In dieser Spielzeit ist 1899 daheim noch ungeschlagen und eines von nur drei Teams, die in München einen Punkt holten. Die vier Heimspiele 2017 gewann die TSG mit 12:2 Toren. Trainer Julian Nagelsmann gibt die Marschrichtung vor: "Wir riskieren was, wir sind mutig. In Bayern sagt man: Scheiß da nix, dann feid da nix." Grinsend lieferte er gleich die hochdeutsche Fassung dazu: "Scheiß dir nix, dann fehlt dir nix. Ich kann's später auch in Lautschrift aufschreiben."