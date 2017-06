Der neue TV-Vertrag regelt nur noch, dass der deutsche Meister am Eröffnungsspiel teilnimmt, nicht aber in welchem Stadion diese Partie stattfindet. Die nächste Bundesliga-Saison beginnt am Freitag, 18. August. Das Eröffnungsspiel wird auf jeden Fall wieder ungeachtet der neuen Regel ein Heimspiel des FC Bayern sein - wie in den vergangenen vier Jahren auch.