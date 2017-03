Mönchengladbach - Der FC Bayern München will mit einem Sieg an diesem Sonntag (17.30 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach seinen Vorsprung in der Fußball-Bundesliga weiter ausbauen. Gelingt dem deutschen Meister der Auswärtserfolg, dann gehen die Münchner mit 13 Punkten Vorsprung auf den erneut patzenden Verfolger Leipzig in die Länderspielpause.